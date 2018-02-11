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| | В Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации после крушения Ан-148

В Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации после крушения Ан-148

Вчера, 20:21
В Московской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с катастрофой лайнера Ан-148. Об этом журналистам сообщили в региональном главке МЧС РФ.

В Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации после крушения Ан-148

 

Ранее сообщалось, что связь с экипажем разбившегося судна пропала спустя несколько м нут после вылета из «Домодедова». В чрезвычайном министерстве проинформировали о том, что на борту находился 71 человек. Крушение произошло в Подмосковье, близ села Степановское.

По факту авиакатастрофы СК РФ завел уголовное дело. В качестве причины для возбуждения дела указывается наличие нарушений правил использования авиаборта, которые повлекли гибель двух и более человек. На месте трагедии ведут работу сотрудники экстренных ведомств и криминалисты.
Дарья Светозарова
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