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| | Эксперт высказал свою точку зрения о катастрофе Ан-148 в Подмосковье

Эксперт высказал свою точку зрения о катастрофе Ан-148 в Подмосковье

Вчера, 20:51
Авария произошла с пассажирским самолетом Ан-14, который сегодня, 11 февраля, вылетел из аэропорта Домодедова в Москве. Однако спустя некоторое время самолет, числящийся на балансе «Саратовских авиалиний», держащий курс на Орск, исчез с радаров.

Эксперт высказал свою точку зрения о катастрофе Ан-148 в Подмосковье

 

На момент катастрофы на борту лайнера пребывали 70 человек, однако пока специалисты не могут достоверно назвать причину падения летающего аппарата, пока в их распоряжении находятся фотографии с места происшествия. Они надеются на данные с бортовых самописцев, которые смогут прояснить ситуацию.

Пока военные эксперты и летчики выдвигают вероятные объяснения случившегося. По их мнению, самолет начал разваливаться в воздухе, при этом погодные условия ни коем образом его не затронули и не могли спровоцировать катастрофу. Кроме того, лайнер мог перенести взрыв, который привел к обрушению.
Пойда Анна
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