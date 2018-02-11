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| | Подруга погибшей в Ан-148 стюардессы рассказала о ее характере

Подруга погибшей в Ан-148 стюардессы рассказала о ее характере

Вчера, 20:00
Подруга погибшей в авиакатастрофе самолета Ан-148 стюардессы Анастасии Славинской рассказала о ней. Юлия Чернобук признается, что ее 29-летняя подруга всегда была доброй и отзывчивой. В смерть подруги и коллеги по профессии – Юлия также работает бортпроводницей – девушка до сих пор не может поверить.

Подруга погибшей в Ан-148 стюардессы рассказала о ее характере

 

Юлия ушла из «Саратовских авиалиний» еще пять лет назад. Сейчас она работает на другую авиакомпанию. Девушка вспоминает, что ей не доводилось летать на самолетах модели Ан-148, поэтому ей сложно судить о его качествах, но она уверяет, что раньше «Саратовские авиалинии» не имели проблем с судами и регулярно обновляли авиапарк.

 

В последний раз погибшая Анастасия выходила в интернет в 15:21. Сообщается, что она на тот момент уже поднялась на борт - до крушения оставалось всего несколько минут. Еще одна знакомая погибшей – Кристина – рассказывает, что Настя никогда не испытывала страха перед полетами. В рейс она всегда уходила спокойно, а дома ее также спокойно ждал муж и маленький ребенок. Настя буквально недавно вышла из декретного отпуска.

«Саратовские авиалинии» выступили с заявлением по поводу катастрофы. Перевозчик выразил соболезнования всем родственникам и друзьям тех, кто погиб при крушении Ан-148 в Подмосковье. На сайте компании также появилось сообщение, что самолет с бортовым номером RA-61704, 2010 года выпуска выполнял полет из Москвы в Орск. Ан-148 был разработан на АНТК имени Антонова.

Ранее стало известно, что среди погибших был ребенок. Всего жертвами катастрофы стали более 70 человек: 65 пассажиров и 6 членов команды самолета. Соболезнования семьям погибших уже высказал президент РФ Владимир Путин.

В СК уже сообщили официальные версии катастрофы. Среди них погодные условия, человеческий фактор и технические неполадки самого судна. Расследование проводится сразу в нескольких местах: в Домодедово, в «Саратовских авиалиниях», Оренбурге и Орске.
Дарья Светозарова
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