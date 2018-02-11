Подруга погибшей в Ан-148 стюардессы рассказала о ее характере

Подруга погибшей в авиакатастрофе самолета Ан-148 стюардессы Анастасии Славинской рассказала о ней. Юлия Чернобук признается, что ее 29-летняя подруга всегда была доброй и отзывчивой. В смерть подруги и коллеги по профессии – Юлия также работает бортпроводницей – девушка до сих пор не может поверить.

Юлия ушла из «Саратовских авиалиний» еще пять лет назад. Сейчас она работает на другую авиакомпанию. Девушка вспоминает, что ей не доводилось летать на самолетах модели Ан-148, поэтому ей сложно судить о его качествах, но она уверяет, что раньше «Саратовские авиалинии» не имели проблем с судами и регулярно обновляли авиапарк.

Дарья Светозарова

В последний раз погибшая Анастасия выходила в интернет в 15:21. Сообщается, что она на тот момент уже поднялась на борт - до крушения оставалось всего несколько минут. Еще одна знакомая погибшей – Кристина – рассказывает, что Настя никогда не испытывала страха перед полетами. В рейс она всегда уходила спокойно, а дома ее также спокойно ждал муж и маленький ребенок. Настя буквально недавно вышла из декретного отпуска.«Саратовские авиалинии» выступили с заявлением по поводу катастрофы. Перевозчик выразил соболезнования всем родственникам и друзьям тех, кто погиб при крушении Ан-148 в Подмосковье. На сайте компании также появилось сообщение, что самолет с бортовым номером RA-61704, 2010 года выпуска выполнял полет из Москвы в Орск. Ан-148 был разработан на АНТК имени Антонова.Ранее стало известно, что среди погибших был ребенок. Всего жертвами катастрофы стали более 70 человек: 65 пассажиров и 6 членов команды самолета. Соболезнования семьям погибших уже высказал президент РФ Владимир Путин.В СК уже сообщили официальные версии катастрофы. Среди них погодные условия, человеческий фактор и технические неполадки самого судна. Расследование проводится сразу в нескольких местах: в Домодедово, в «Саратовских авиалиниях», Оренбурге и Орске.