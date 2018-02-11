"Грибообразное облако": Очевидцы рассказывают о крушении Ан-148 в Подмосковье

Очевидцы поведали о трагедии, которая случилась в Подмосковье. Свидетели рассказали журналистам о грибообразном облаке, образовавшемся после взрыва Ан-148.

Очевидец Александр рассказывает, что не успел он надеть тапки, как увидел огромный взрыв. Облако на месте происшествия мужчина сравнивал с шапкой гриба.Татьяна Сафронова также стала свидетелем этого ужаса. Проживая в частном доме женщина услышала громкий хлопок, сначала Татьяна и её семья подумали, что ворвалась котельная. Рубен Хачатрян, который приходится Сафроновой зятем, позвонил в котельную. Сначала ему сказали, что взорвался вертолёт, позже сообщили, что на месте взрыва разбился самолёт. Рубен рассказал, что лайнер рассыпался на мелкие кусочки.

Ещё одна женщина рассказала, что, выйдя из дома, увидела, как небо покраснело. Другие очевидцы утверждают, что взрыв был шапкой. Сначала был слышен шум турбин, после в небе замерла тишина, уже потом произошёл взрыв, начали трястись стёкла. Жители Раменского района сразу же направились на место катастрофы.Также ещё один свидетель утверждает, что видел, как под крылом самолета что-то взорвалось. Позже крыло загорелось и лайнер начал идти вниз.