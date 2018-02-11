Страховая компания выплатит миллионы рублей родным погибших на Ан-148 в Подмосковье

Родные погибших в авиакатастрофе лайнера Ан-148 могут обратиться в «Альфа Страхование» для страховой выплаты в сумме 2,025 миллионов рублей. Размер компенсации установлен согласно с законами страны.

Никита Готский

Представители компании сообщили, что «Альфа Страхование» подтверждает, что является страховщиком всех рисков рейса «Саратовских авиалиний», который совершал перелет Москва Орск. В организации приносят соболезнования погибшим в результате аварии. Также сообщается, что по отечественному законодательству, все родные и близкие погибших при крушении могут обратиться в компанию «Альфа страхование» для оформления выплаты в сумме 2,025 миллионов рублей.В 2011 году в РФ разбился Ан-148-100Е, произведенный для Мьянмы. Через почти 140 км после вылета м аэродрома «Придача» он рухнул вниз возле деревни Гарбузово. Тогда погибли шесть человек, включая двух пилотов-стажеров из Мьянмы.