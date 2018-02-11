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| | Ространснадзор обнаружил нарушения при проверке потерпевшего крушение Ан-148

Ространснадзор обнаружил нарушения при проверке потерпевшего крушение Ан-148

Вчера, 19:17
За год до трагического события сотрудники Ространснадзора выявили серьезные нарушения при эксплуатации потерпевшего сегодня крушения лайнера Ан-148. Именно тогда было выявлено, что «Саратовские авиалинии» нарушали правила техобслуживания масляной системы авиаборта.

Ространснадзор обнаружил нарушения при проверке потерпевшего крушение Ан-148

 

При проверке обломков авиамашины в Раменском районе Московской области, эксперты Ространснадзора определили, что в редукторах масло меняли с недостаточной регулярностью раз в 750 летных часов, что намного реже, чем необходимо – в два раза. Эксплулатант воздушного судна должен был устранить выявленные нарушения.

В связи с трагедией 11 февраля Ространснадзор намерен провести внеплановую инспекцию «Саратовских авиалиний». В Домодедово, в оперштаб, созданный после крушения авиаборта, отправился глава надзорной организации Виктор Басаргин и его заместитель Владимир Черток.

Источники сообщают, что командир экипажа Валерий Губанов был летчиком с опытом. В его активе пять тысяч налетанных часов. На аналогичных судах пилот налетал 2800 часов. Погибший лайнер был приобретен в 2016 году, но выпущен был еще в 2010-м. На данный момент известно, что все пассажиры были жителями Оренбуржья. Выживших в катастрофе нет.
Дарья Светозарова
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