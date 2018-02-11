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| | Синоптики опровергли одну из версий крушения Ан-148 в Подмосковье

Синоптики опровергли одну из версий крушения Ан-148 в Подмосковье

Вчера, 18:56
Несмотря на сложные погодные условия в Подмосковье, Ан-148 мог выполнить безопасный взлет и посадку. Об этом сообщили столичные синоптики.

Синоптики опровергли одну из версий крушения Ан-148 в Подмосковье

 

По словам сотрудников центра погоды «Фобос», метеоусловия можно охарактеризовать как сложные, но подходили под нормы погоды, дабы пилоты самолета могли благополучно приземлиться в аэропорту. По мнению специалистов, опирающихся на опыт в расследовании подобных катастроф, плохая погода не могла оказать прямого или второстепенного воздействия на появление катастрофической ситуации.

Синоптики добавляют, что такие явления, как обледенение и электризация, могут негативно сказаться на динамике полета в данной ситуации, но в облаках маловероятны. В момент катастрофы ветер зафиксирован устойчивый, в 0-12 километрах до 50 км/ч. Температура воздуха мину пять градусов, высота сугробов 35-40 сантиметров.
Никита Готский
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