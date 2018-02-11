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| | В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово

В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово

Вчера, 18:40
Взлет Ан-148 проходил в штатном режиме, но спустя время пилоты перестали отвечать на запросы с земли. Об этом заявил диспетчер, курировавший отправку самолета.

В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово

 

Российские следователи опросили диспетчера Домодедово, который курировал вылет рухнувшего лайнера Ан-148, принадлежавшего «Саратовским авиалиниям». Как рассказал работник московской авиагавани, самолет начал снижение после взлета, в определенный момент на связь он больше не выходил, а на запросы диспетчера не отвечал.

По имеющейся на данное время информации, при отправке Ан-148 проблем не возникло, после подъема на 110-й эшелон борт начал снижаться, а пилоты перестали выходить на связь с диспетчером. Капитан корабля о всевозможных поломках не сообщал.

Ранее СМИ написали, что один из летчиков докладывал диспетчеру от неполадках, рейс намеревался совершить экстренную посадку в Жуковском, но эта информация не подтверждена. Перевозчик заявил, что Ан-148 управлял опытный пилот, налетавший 2,5 тысячи часов.
Никита Готский
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