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| | Житель Сочи чудом избежал смерти в разбившемся Ан-148

Житель Сочи чудом избежал смерти в разбившемся Ан-148

Вчера, 18:32
Житель Сочи рассказал, почему его не оказалось на борту рейса Ан-148. Выяснилось, что перед катастрофой Максим Коломейцев сдал свой посадочный талон до Орска, куда направлялся злополучный рейс.

Житель Сочи чудом избежал смерти в разбившемся Ан-148

 

Парень рассказал, что хотел отпраздновать свой день рождения в Оренбургской области, где жили его родственники, а также забрать новую машину. Однако сборка автомобиля задержалась. Машину пообещали сделать только 17 февраля. Посоветовавшись со своей девушкой – лететь он собирался именно с ней – Максим сдал билет Сочи-Москва-Орск. То же сделала и его возлюбленная за несколько дней до авиакатастрофы. Теперь Максим может праздновать и второй день рождения.

Борт Ан-148 потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье, в Раменском районе. Уже по официальным данным, никто из пассажиров и членом экипажа спастись не смог. В самолете летели 65 пассажиров и шесть человек из команды. Эксперты отмечают, что судно падало вертикально, то есть не снижалось постепенно. Предварительно, причиной аварии стал отказ, а после и взрыв одного из двигателей. Озвученную ранее версию с вертолетом «Почты России» опровергли в почтовой службе. В ведомстве подчеркивают, что пользуются только двумя самолетами – вертолетов в эксплуатации нет.
Дарья Светозарова
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