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| | В "Саратовских авиалиниях" выступили с сообщением после авиакатастрофы с Ан-148

В "Саратовских авиалиниях" выступили с сообщением после авиакатастрофы с Ан-148

Вчера, 18:19
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» выступили с информацией касательно недавней катастрофы с Ан-148. По имеющимся данным, воздушное судно выпустили на заводе имени Антонова.

В "Саратовских авиалиниях" выступили с сообщением после авиакатастрофы с Ан-148

 

Согласно информации авиакомпании, в салоне самолета, который летел из Москвы в Орск, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Лайнер перестал выходить на связь спустя две минуты после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Как указывается на официальном сайте перевозчика, Ан-148 создан в 2010 году на АНТК имени Антонова.

Ранее президент России Владимир Путин высказал слова соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе людей. СК РФ по факту крушения борта открыл уголовное дело. На месте аварии в Раменском районе Московской области работают бригады МЧС, отправившиеся на место крушения сразу после падения самолета. Авиакатастрофу прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, обвинивший власти в произошедшем.
Никита Готский
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