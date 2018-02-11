Сэкономил на парковке, но потратился на эвакуатор: В Ростове в грязи застрял автомобиль

В социальной сети Instagram жители города Ростов выложили фотографию застрявшего на газоне внедорожника Mercedes, водитель которого пожалел денег на платную стоянку возле аэродрома Платова.





Отметим, что поступок водителя очень посмешил жителей Ростова. Многие в социальной сети Instagram оставили под снимком много комментариев с шуточным содержанием, таких как: «Чем круче джип, тем дальше идти за трактором», также очевидцы выложили в интернет видео произошедшего.

Пелагея Лебединская

Водитель иномарки Mercedes решил объехать шлагбаум, чтобы не платить денег за стоянку возле аэропорта Платова и застрял на газоне в грязи. Пришлось вызывать эвакуатор, который помог выбраться автомобилю из вязкой мокрой земли. По словам очевидцев, водитель видимо пожалел денег на стоянку, хотя парковка в первые пятнадцать минут возле аэродрома бесплатная, а лишь через истечении этих минут нужно заплатить 500 рублей.