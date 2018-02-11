Сэкономил на парковке, но потратился на эвакуатор: В Ростове в грязи застрял автомобиль

Водитель иномарки Mercedes решил объехать шлагбаум, чтобы не платить денег за стоянку возле аэропорта Платова и застрял на газоне в грязи. Пришлось вызывать эвакуатор, который помог выбраться автомобилю из вязкой мокрой земли. По словам очевидцев, водитель видимо пожалел денег на стоянку, хотя парковка в первые пятнадцать минут возле аэродрома бесплатная, а лишь через истечении этих минут нужно заплатить 500 рублей.
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