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| | Сэкономил на парковке, но потратился на эвакуатор: В Ростове в грязи застрял автомобиль

Сэкономил на парковке, но потратился на эвакуатор: В Ростове в грязи застрял автомобиль

Вчера, 17:24
В социальной сети Instagram жители города Ростов выложили фотографию застрявшего на газоне внедорожника Mercedes, водитель которого пожалел денег на платную стоянку возле аэродрома Платова.

Сэкономил на парковке, но потратился на эвакуатор: В Ростове в грязи застрял автомобиль

 

Водитель иномарки Mercedes решил объехать шлагбаум, чтобы не платить денег за стоянку возле аэропорта Платова и застрял на газоне в грязи. Пришлось вызывать эвакуатор, который помог выбраться автомобилю из вязкой мокрой земли. По словам очевидцев, водитель видимо пожалел денег на стоянку, хотя парковка в первые пятнадцать минут возле аэродрома бесплатная, а лишь через истечении этих минут нужно заплатить 500 рублей.


Отметим, что поступок водителя очень посмешил жителей Ростова. Многие в социальной сети Instagram оставили под снимком много комментариев с шуточным содержанием, таких как: «Чем круче джип, тем дальше идти за трактором», также очевидцы выложили в интернет видео произошедшего.

Пелагея Лебединская
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