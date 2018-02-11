Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны
| | Оральные утехи с незнакомцем: Пьяная студентка публично отдалась за коктейли в Томске

Оральные утехи с незнакомцем: Пьяная студентка публично отдалась за коктейли в Томске

Вчера, 17:53
В ночном клубе «РайON» молодая девушка согласилась принять участие в конкурсе, где разыгрывались бесплатные коктейли. На сцену вышел незнакомец, с которым выпившая девица согласилась заняться оральным сексом.

Оральные утехи с незнакомцем: Пьяная студентка публично отдалась за коктейли в Томске

 

Участники клуба мигом взяли мобильные устройства и включили камеры, чтобы снять происходящее. Как известно, в конкурсе разыгрывались две дисконтные карты и возможность попробовать все алкогольные напитки заведения. После выполненной миссии героиня со своей подружкой под шумные аплодисменты ушли со сцены.

Директор томского клуба Георгий Шипаков уверен, что такого конкурса не было. Дав интервью для радиостанции «Говорит Москва», глава без сомнения поведал, что не было в их программе розыгрыша с оральными утехами. Георгий Шипаков сказал, что мужчину просто целовали в различные части тела без каких-либо эротических наклонностей. Директор утверждает, что снятое видео это очередной повод для хайпа и обсуждения героев видео.
 
На самом деле ничего не было, просто камера неудачно взяла ракурс. Также Шипаков сказал, что такие конкурсы проводят во всех клубах, все участники заведения уже совершеннолетние, а мужчину так вообще целовали девушки около 30-ти лет. После такого замечания глава «РайON» сменил подход к конкурсной программе. Мужчина поговорил с организатором и запретил проводить какие-либо конкурсы.

Аналогичный случай произошел в Нижнем Новгороде в клубе Milo. В октябре 2017 года парочка начала заниматься сексом прямо на танцполе. После этого руководство города попросило не совершать половые акты в публичных местах.
Новости по теме
В салоне самолета пьяная пара занималась оральным сексом
В салоне самолета пьяная пара занималась оральным сексом

Пьяная пара в шутку занималась оральным сексом в салоне самолета, вылетевшего из Лас-Вегаса. Хулиганы грубили бортпроводникам, требуя у них алкоголь.

В клубе Благовещенска девушка разделась догола за 15 тысяч
В клубе Благовещенска девушка разделась догола за 15 тысяч

В прошлые выходные в ночном клубе Благовещенска несколько подвыпивших девушек поддались искушению. Они согласились раздеться догола за 15 тысяч рублей. Один из

В Прикамье в ночном клубе девушки разделись ради IPhone
В Прикамье в ночном клубе девушки разделись ради IPhone

В Интернете появилось видео, которое просто возмутило общественности. В Прикамье в ночном клубе девушки приняли участие в конкурсе и полностью разделись ради

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости