Оральные утехи с незнакомцем: Пьяная студентка публично отдалась за коктейли в Томске

В ночном клубе «РайON» молодая девушка согласилась принять участие в конкурсе, где разыгрывались бесплатные коктейли. На сцену вышел незнакомец, с которым выпившая девица согласилась заняться оральным сексом.

Участники клуба мигом взяли мобильные устройства и включили камеры, чтобы снять происходящее. Как известно, в конкурсе разыгрывались две дисконтные карты и возможность попробовать все алкогольные напитки заведения. После выполненной миссии героиня со своей подружкой под шумные аплодисменты ушли со сцены.





Директор томского клуба Георгий Шипаков уверен, что такого конкурса не было. Дав интервью для радиостанции «Говорит Москва», глава без сомнения поведал, что не было в их программе розыгрыша с оральными утехами. Георгий Шипаков сказал, что мужчину просто целовали в различные части тела без каких-либо эротических наклонностей. Директор утверждает, что снятое видео это очередной повод для хайпа и обсуждения героев видео.

На самом деле ничего не было, просто камера неудачно взяла ракурс. Также Шипаков сказал, что такие конкурсы проводят во всех клубах, все участники заведения уже совершеннолетние, а мужчину так вообще целовали девушки около 30-ти лет. После такого замечания глава «РайON» сменил подход к конкурсной программе. Мужчина поговорил с организатором и запретил проводить какие-либо конкурсы.

Аналогичный случай произошел в Нижнем Новгороде в клубе Milo. В октябре 2017 года парочка начала заниматься сексом прямо на танцполе. После этого руководство города попросило не совершать половые акты в публичных местах.