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| | Катастрофа для страны: Жириновский обвинил власти в крушении Ан-148

Катастрофа для страны: Жириновский обвинил власти в крушении Ан-148

Вчера, 17:08
Российский политик Владимир Жириновский прокомментировал падение самолета Ан-148 в Подмосковье. По его словам, причиной катастрофы стали российские власти.

Катастрофа для страны: Жириновский обвинил власти в крушении Ан-148

 

Жириновский назвал "ужасной" авиакатастрофу, произошедшую сегодня в подмосковном небе, и выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших. При этом политик подчеркнул, что чаще всего причиной таких происшествий становится человеческий фактор, и напомнил о том, кто готовит персонал авиаиндустрии, включая пилотов и диспетчеров, в России. Жириновского возмутило отсутствие в стране Министерства гражданской авиации, ведь объемная отрасль, насчитывающая тысячи сотрудников, ограничена всего лишь департаментом.

"Мы много раз, начиная с 1990-х годов, требовали создать министерство гражданской авиации. Только так можно навести порядок в этой сверх важной для России сфере. Ведь у нас самая огромная территория, в некоторые районы вообще не возможно добраться никак иначе, кроме как по воздуху" - заявил лидер ЛДПР.

По данным некоторых СМИ, крушение произошло из-за столкновения пассажирского лайнера с вертолетом "Почты России", при этом оба воздушных судна разбились и живых на месте катастрофы не нашли. В лайнере на момент инцидента находились 71 человек, в том числе и члены экипажа. В аэропорту Орска собираются родные и близкие погибших.
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