Катастрофа для страны: Жириновский обвинил власти в крушении Ан-148

Российский политик Владимир Жириновский прокомментировал падение самолета Ан-148 в Подмосковье. По его словам, причиной катастрофы стали российские власти.

Жириновский назвал "ужасной" авиакатастрофу, произошедшую сегодня в подмосковном небе, и выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших. При этом политик подчеркнул, что чаще всего причиной таких происшествий становится человеческий фактор, и напомнил о том, кто готовит персонал авиаиндустрии, включая пилотов и диспетчеров, в России. Жириновского возмутило отсутствие в стране Министерства гражданской авиации, ведь объемная отрасль, насчитывающая тысячи сотрудников, ограничена всего лишь департаментом." - заявил лидер ЛДПР.По данным некоторых СМИ, крушение произошло из-за столкновения пассажирского лайнера с вертолетом "Почты России", при этом оба воздушных судна разбились и живых на месте катастрофы не нашли. В лайнере на момент инцидента находились 71 человек, в том числе и члены экипажа. В аэропорту Орска собираются родные и близкие погибших.