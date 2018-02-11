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| | Глава Минтранса отправился в Подмосковье на место крушения самолета Ан-148

Глава Минтранса отправился в Подмосковье на место крушения самолета Ан-148

Вчера, 17:15
Глава транспортного ведомства Российской Федерации Максим Соколов отправился на место падения пассажирского самолета Ан-148. Авиасудно «Саратовских авиалиний» разбилось в Раменском районе и предположительно перед падением столкнулось с вертолетом «Почты России».

Глава Минтранса отправился в Подмосковье на место крушения самолета Ан-148

 

Сообщается, что глава Минтранса провел экстренное совещание с руководителем МЧС Владимиром Пучковым и губернатором московской области Андреем Воробьевым. В совещании также принимал участие начальник Росавиации Александр Нерадько.

Глава Минтранса отправился в Подмосковье на место крушения самолета Ан-148

 

Ранее стало известно, что воздушное судно совершало рейс из Москвы в Орск, в Оренбургской области. Через шесть-семь минут после взлета из Домодедово лайнер пропал с радаров диспетчера и рухнул в Подмосковье. Отмечается, что перед крушением, показатели авиасудна были очень странными. Самолет поднялся вверх на 1800 метров и летел со скоростью 600 километров в час. После этого неизвестные факторы вынудили лайнер начать снижение. Самолет опустился до полутора километров над землей. Вслед за этим вновь рывок вверх до 1,8 километра, а после опять падение до 900 метров. Дальнейшее продвижение самолета осталось неизвестным, поскольку диспетчеры судно потеряли.

На данный момент на месте крушения продолжаются спасательные работы. Отмечается, что на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа: Валерий Гоубанов - командир экипажа, Сергей Гамборян - второй пилот, Анастасия Славинская – бортпроводник, Виктория Коболь – проводник, Олег Сергеев – техник, Андрей Рябинин - техник. По предварительным данным, не выжил никто. Спасатели обнаружили фрагменты разбитого самолета и человеческие останки. На данный момент тракторы расчищают место аварии тракторами. Снежные заносы препятствуют продвижению техники. Погода продолжает оставаться неспокойной. Снегопад сменяют прояснения каждые несколько минут. В связи с гибелью летевших на Ан-148 к их родным и близким со словами соболезнования обратился президент РФ Владимир Путин.

Прежде сообщалось, что судно прошло предполетную проверку, не было выявлено никаких нарушений или поломок. Это стало еще одним основанием полагать, что падению предшествовало столкновение самолета с почтовым вертолетом. Метеорологи со своей стороны исключили вероятность падения по погодным условиям – все параметры, по их словам, были в пределах нормы. Однако в Минтрансе РФ сообщили, что будут рассматривать и другие версии, среди которых человеческий фактор, эксплуатация машины с нарушениями. В частности, источник сообщает, что масло в редукторах меняли реже, чем нужно. То же можно сказать и о промывке фильтров. В Орске начала работать «горячая линия», на которую могут обратиться родственники пассажиров и экипажа.
Дарья Светозарова
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