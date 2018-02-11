СМИ: Самолет перед падением столкнулся с вертолетом "Почты России"

Рухнувший в Подмосковье самолет перед падением столкнулся с вертолетом "Почты России". Об этом сообщают отечественные СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Потерпевший крушение пассажирский лайнер Ан-148 "Саратовских авиалиний" мог столкнуться при взлете с вертолетом, принадлежащим "Почте России". В пользу этой версии говорит посылочная упаковка, обнаруженная в обломках самолета и большое число писем. При этом представители "Почты России" опровергают причастность к крушению.Ставшие очевидцами авиакатастрофы рассказали, что перед падением Ан-148 что-то взорвалось под крылом, спровоцировав воспламенение. После этого произошла еще одна вспышка и самолет начал стремительно падать вниз.Напомним, самолет рухнул в воскресенье, 11 февраля, в 14:28. На его борту находились 71 человек, включая членов экипажа. Связь с пилотом судна пропала спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово.