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| | СМИ: Самолет перед падением столкнулся с вертолетом "Почты России"

СМИ: Самолет перед падением столкнулся с вертолетом "Почты России"

Сегодня, 16:51
Рухнувший в Подмосковье самолет перед падением столкнулся с вертолетом "Почты России". Об этом сообщают отечественные СМИ, ссылаясь на собственные источники.

СМИ: Самолет перед падением столкнулся с вертолетом "Почты России"

 

Потерпевший крушение пассажирский лайнер Ан-148 "Саратовских авиалиний" мог столкнуться при взлете с вертолетом, принадлежащим "Почте России". В пользу этой версии говорит посылочная упаковка, обнаруженная в обломках самолета и большое число писем. При этом представители "Почты России" опровергают причастность к крушению.

Ставшие очевидцами авиакатастрофы рассказали, что перед падением Ан-148 что-то взорвалось под крылом, спровоцировав воспламенение. После этого произошла еще одна вспышка и самолет начал стремительно падать вниз.

Напомним, самолет рухнул в воскресенье, 11 февраля, в 14:28. На его борту находились 71 человек, включая членов экипажа. Связь с пилотом судна пропала спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово.
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