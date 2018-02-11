Школу в Татарстане, где отравились 30 детей, проверит Прокуратура

Более тридцати учеников школы в Татарстане попали в больницу с отравлением. Инцидент произошел в одном из учебных заведений Арского района. О случившемся проинформировала пресс-служба республиканской прокуратуры.

Дарья Светозарова

31 ребенок и один педагог попали в больницу с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция». На данный момент состояние пациентов оценивают как средне-тяжелое. Сейчас все пострадавшие получают медпомощь. Однако надзорные органы Татарстана намерены проверить школу, где это случилось. Проверять, прежде всего, будут продукты питания и процесс выдачи пищи. Во внимание будет приниматься соответствие санитарным требованиям помещений и оборудования, которое используется в приготовлении блюд, а также сам персонал и его квалификация, санитарные документы. По результатам проверки будет дана нормативно-правовая оценка действиям должностных лиц.Президент Татарстана Рустам Минниханов также поручил проанализировать случившееся и оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.