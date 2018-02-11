В аэропортах Москвы отменили и задержали более сорока авиарейсов

В аэропортах Москвы задержаны и отменены более сорока самолетов. Соответствующую информацию предоставил сервис «Яндекс. Расписания».

Дарья Светозарова

На 14:10 по времени Москвы в Шереметьево задержали порядка двенадцати рейсов, в Домодедово –шесть. Еще десять рейсов в этой воздушной гавани отменили. Во Внуково задерживается вылет семи самолетов, а три рейса были отменены.В центре общественных связей Шереметьева сообщают, что ежедневно эта воздушная гавань обслуживает примерно 600 рейсов. В связи с этим администрация не считает большой проблемой задержку нескольких самолетов.По словам начальника пресс-службы Домодедово Александра Власова, в зимнее время воздушные суда обрабатывают спецвеществами против обледенения. Она в то же время заявляет, что об отмене и задержке рейсов ей ничего не известно, и выяснять это нужно непосредственной и авиаперевозчиков. При этом данный аэропорт работает в обычном режиме и в день фиксируется прибытие и отлет более, чем пятиста самолетов. Власов подчеркивает, что видимость в зоне достигает 5000 метров, что достаточно для своевременного прилета и вылета авиасудов.