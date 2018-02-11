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| | В Японии четыре человека стали жертвами обильных снегопадов

В Японии четыре человека стали жертвами обильных снегопадов

Сегодня, 15:32
В Японии четыре человека стали жертвами обильного снегопада, который накрыл всю территорию островов.

В Японии четыре человека стали жертвами обильных снегопадов

 

Местное население не видело таких осадков очень продолжительное время. В нескольких регионах высота снежного покрова превысила один метр. Автомобильное сообщение между префектурами было прервано, на дорогах образовались многокилометровые пробки.

Три человека задохнулись в своих машинах от того, что выхлопные трубы оказались забиты снегом. Еще один мужчина разбился, расчищая крышу собственного дома. Он упал с пятиметровой высоты. Обильные снегопады, по данным местных СМИ, стали причиной травм около пятидесяти человек. Северные префектуры страны остались без электроснабжения и подвоза продовольствия.

Однако гидрометцентр страны не успокоил жителей. В ближайшее время ожидается резкое потепление воздуха и возникнет опасность схода лавин, селевых потоков и наводнений.
Сергей Денисов
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