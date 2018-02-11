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| | "Почта России" вместо смартфона заказчику доставила кусок халвы

"Почта России" вместо смартфона заказчику доставила кусок халвы

Сегодня, 14:47
Жительница Волгоградской области заказала через онлайн-магазин AliExpress телефон, а получила кусок халвы. По мнению интернет-пользователей, причина в недобросовестности кого-то из сотрудников «Почты России», как сообщает «Версия.Инфо».

"Почта России" вместо смартфона заказчику доставила кусок халвы

 

Женщина, которая учит детей в одной из школ Волгоградской области, скопила денег, решив приобрести себе дорогой телефон. Она решила это сделать именно через интернет, в онлайн-магазине AliExpress, репутация которого среди потребителей полярная. Заказ пришёл, но внутри коробки была халва, что-то напоминающее зарядку для телефона, и квитанция.

Жительница Волгоградской области решила всё отправить назад и дожидаться телефона. В Сети ей посоветовали обратиться к сотрудникам «Почты России», считая, что провинились именно они, поскольку подобные случаи уже были известны. Стоит отметить, что подмена дорогого телефона на еду уже случалась ранее. Например, такое было в США, где на «Чёрную пятницу» покупательница, желая купить iPhone 10  за 100 долларов, получила вместо него кусочки картофеля.

Ирина Летинская
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