"Почта России" вместо смартфона заказчику доставила кусок халвы

"Почта России" вместо смартфона заказчику доставила кусок халвыСегодня, 14:47
По данным пресс-центра ГУ МВД РФ по региону стало известно о том, что в Волгоградской области школьник украл четыре мобильных телефона. Правоохранители
Российская компания «Почта России» запустила новый сервис, который позволяет оформить подписку на журналы и газеты через Интернет. На данный момент доступна
27 ноября 2013 года на сотовый телефон 31-летней жительницы г. Камышина поступило СМС-сообщение о выигрыше дорогой иномарки. В сообщении был указан номер