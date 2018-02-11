В Тольятти скорая спасла детей из алкогольной комы

10 февраля бригада врачей скорой помощи в Тольятти прибыла на вызов к подъезду одной из многоэтажек по Южному шоссе. Двум подросткам стало плохо.

Дарья Светозарова

Отмечается, что 14-летние школьники могли отравиться контрафактным алкоголем. Такое предположение озвучили правоохранители. К медикам за помощью обратились местные жители, которые наткнулись на подростков в бессознательном состоянии. Врачи оказали ребятам помощь сразу по приезде, а затем забрали их с собой для последующей госпитализации. Подробности инцидента в Автозаводском районе уточняются.