В Тольятти скорая спасла детей из алкогольной комы

Отмечается, что 14-летние школьники могли отравиться контрафактным алкоголем. Такое предположение озвучили правоохранители. К медикам за помощью обратились местные жители, которые наткнулись на подростков в бессознательном состоянии. Врачи оказали ребятам помощь сразу по приезде, а затем забрали их с собой для последующей госпитализации. Подробности инцидента в Автозаводском районе уточняются.
В Тольятти скорая спасла детей из алкогольной комыВчера, 17:18
В Тольятти вчера 20 ноября карета «скорой помощи» приехала на срочный вызов. Оказалось, что в одной из квартир годовалый ребенок выпил моющее средство
Вчера в одной из квартир в Тольятти произошло ЧП. Маленький ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, достал ёмкость, где находилась перекись водорода и выпил
Вчера семнадцатого декабря на территории Тольятти произошло ДТП, в результате которого погиб человек.