Случился сбой в работе Райффайзенбанка

11 февраля клиенты Райффайзенбанка столкнулись с неполадками во время проведения операций с банковскими карточками. Известно, что сбой случился после недавнего обновления.

11 февраля 2018 года зафиксирован сбой во внутрибанковой системе Райффайзенбанка, который связывают с системным обновлением. Неполадки планируют устранить в течение следующего часа.В банке проинформировали, что недоступными являются интернет-банк с мобильным приложением, также пока нет возможности расплатиться карточкой банка. Кроме того нарушена работа банковских терминалов Райффайзенбанка в связи с неполадками системы. Данный системный сбой охватил отделения банка по всей России.Специалисты проводят все возможные мероприятия по устранению неисправностей. Сообщается, что нормальная работа будет восстановлена в течение следующего часа.Райффайзенбанк, являющийся дочерней компанией Raiffeisen Bank International AG, осуществляет свою работу на территории РФ с 1996 года. По сведениям на декабрь прошлого года, данный банк занимает 14-место в рейтинге банковских систем России.