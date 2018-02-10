Дамаск обстреляли из минометов

В центральной части Дамаски раздались выстрелы, снаряды выпустили террористы из минометов. Инцидент произошел вблизи отеля «Дама Роз». Сведения о случившемся распространяют сирийские информационные агентства.

Домбровский Сергей

Возле гостиницы «Дама Роз» упали снаряды, возникло возгорание. По словам руководителей заведения, сейчас ситуация стабильная. В отеле жертв не зафиксировано. Еще одни заряд разорвался на эстакаде, а третий упал на площади Омейядов. Официальных заявлений о количестве пострадавших не поступало. Правительство Сирии назвало данное происшествие терактом.Ранее при бомбардировках пострадало здание российского торгового представительства в САР. Утром солдаты ПВО Сирии открыли огонь по самолетам Израиля. Стороны конфликта обвиняют друг друга в агрессии. Ситуация в САР накаленная, возможна полная дестабилизация положения.