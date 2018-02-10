В Краснодаре разгневанную девушку окатили водой на автомойке

Камера наблюдения запечатлела конфликт между женщиной и мужчиной на автомойке в Краснодаре. Девушка размахивала руками, пытаясь что-то доказать своему собеседнику.

Гражданин опять направил шланг в сторону девушки. В итоге леди покинула зону конфликта, считая свое положение невыгодным. На данный момент неизвестно, является ли мужчина работником автомойки или нет, также неясна причина перебранки. В феврале этого года в Ступино Московской области ранее судимый парень одним ударом убил сотрудника компании, занимающейся чисткой автомобилей.

Домбровский Сергей

Сначала мужчина проявил хладнокровие и продолжал флегматично мыть машину, не обращая внимание на крики и движения рук дамы. Женщина выразила свое недовольство и собиралась уйти, но неожиданно вернулась и продолжила свой рассказ. Мужчина опять проявил выдержку, но в итоге терпение молодого человека закончилось, и он направил струю со шланги в сторону собеседницы. Дама промокла до нитки от такого водопада, но продолжала выражать эмоции.