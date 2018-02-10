В Краснодаре разгневанную девушку окатили водой на автомойке

Сначала мужчина проявил хладнокровие и продолжал флегматично мыть машину, не обращая внимание на крики и движения рук дамы. Женщина выразила свое недовольство и собиралась уйти, но неожиданно вернулась и продолжила свой рассказ. Мужчина опять проявил выдержку, но в итоге терпение молодого человека закончилось, и он направил струю со шланги в сторону собеседницы. Дама промокла до нитки от такого водопада, но продолжала выражать эмоции.
В Краснодаре разгневанную девушку окатили водой на автомойкеВчера, 18:14
На станции автомойки по улице Западной в подмосковной Балашихе произошло столкновение двух автобусов. В результате данного происшествия скончался
В пригороде Ярославля на территории частной автомойки неожиданно наступила смерть автомобилиста. Трагедия произошла в Дзержинскойм районе, когда заехавшему на
В Краснодаре местный житель совершил покушение на жизнь 25-летней девушки. Мужчина напал на жертву в лифте, выстрелил в живот и начал душить. Девушку спасло