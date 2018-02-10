В Рязани бабушки начали драться в магазине из-за дешёвой курицы

В Рязани бабушки начали драться в магазине сети «Дикси» из-за дешёвого куриного мяса, которое стоило 47 рублей за 1 килограмм. Желая заполучить продукт со скидкой, пенсионерки активно толкались возле витрины, как сообщает VistaNews.

В Рязани магазины сети «Дикси» достаточно популярны, потому что там часто бывают товары подешевле. Появилась в продаже и курица ща 47 рублей, что привело к большому ажиотажу. Примерно 10 бабушек стали драться, чтобы первыми схватить дешёвый товар, хотя и было указано, что больше 5 в одни руки не продадут.

Пожилые женщин распихивали всех, забрав в итоге всё куриное мясо за 30 минут. Задержка вышла только у кассиров, не успевающих оформлять продажу продукта за такими активными покупательницами.

Ирина Летинская