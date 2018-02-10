В Рязани бабушки начали драться в магазине из-за дешёвой курицы

Мнения
Общественность раскритиковала командировку Ксении Собчак.
От Редактора
Специалисты снова заговорили об обитаемости Урана.
Вчера, 3 ноября, в Рязани был ограблен ювелирный магазин, принадлежащий сети «Новое золото». По сведениям «Рязанского городского сайта» стало известно, что
В Рязани возле ТЦ «Круиз» на остановке транспорта сегодня, 24 октября, был обнаружен труп мужчины. Как сообщает интернет-издание «Комсомольская правда»,
Американские ученые из Университета в Канзасе пришли к выводу, что употребление куриного и свиного мяса может спровоцировать раковые заболевания.