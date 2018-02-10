СМИ: Задержан замглавы УМВД по Пензенской области

Нариман Алтынбаев, являющийся официальным замначальника управления Министерства внутренних дел Российской Федерации в Пензенской области, был задержан правоохранителями. Алтынбаева подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Александр Вест

Официальные представители пресс-службы МВД РФ заявили о том, что в ходе следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили множественные факты злоупотреблений должностными полномочиями Нариманом Алтынбаевым. Заметим, по факту данного правонарушения в отношении Алтынбаева было возбуждено уголовное дело. В ведомстве заявили, что в том случае, если вина подозреваемого будет установлена в судебном порядке, ему грозит увольнение со службы согласно отрицательным мотивам.Стоит отметить, что уголовное дело на Наримана Алтынбаева было возбуждено при содействии регионального Управления Федеральной службы безопасности РФ, а также представителей прокуратуры.