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| | СМИ: Задержан замглавы УМВД по Пензенской области

СМИ: Задержан замглавы УМВД по Пензенской области

Сегодня, 16:11
Нариман Алтынбаев, являющийся официальным замначальника управления Министерства внутренних дел Российской Федерации в Пензенской области, был задержан правоохранителями. Алтынбаева подозревают в злоупотреблении полномочиями.

СМИ: Задержан замглавы УМВД по Пензенской области

 

Официальные представители пресс-службы МВД РФ заявили о том, что в ходе следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили множественные факты злоупотреблений должностными полномочиями Нариманом Алтынбаевым. Заметим, по факту данного правонарушения в отношении Алтынбаева было возбуждено уголовное дело. В ведомстве заявили, что в том случае, если вина подозреваемого будет установлена в судебном порядке, ему грозит увольнение со службы согласно отрицательным мотивам.

Стоит отметить, что уголовное дело на Наримана Алтынбаева было возбуждено при содействии регионального Управления Федеральной службы безопасности РФ, а также представителей прокуратуры.
Александр Вест
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