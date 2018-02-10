В Забайкалье задержали главу Минсельхоза и его зама

В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов осуществили специальную операцию по задержанию главы Минсельхоза и его официального заместителя. Чиновникам предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

Александр Вест

В ходе оперативно-розыскных мероприятий представители полиции установили, что Министр сельского хозяйства и его заместитель на незаконной основе вмешались в деятельность некоторых сельскохозяйственных предприятий. Следствие установило, что в прошлом году из федерального бюджета были выделены финансовые средства, предназначавшиеся для распределение ряду сельхозпредприятий, которые понесли убытки вследствие летней засухи. Деньги, которые предназначались для покупки специализированной техники и кормов, пошли на досрочное погашение займов, которые «висели» на фермерах.Чиновники, пользуясь служебным положением, потребовали фермеров пустить средства, выделенные государством, на погашение своих задолженностей, на что они права не имели. Также из финансовых средств, которые чиновники взыскали незаконным путём, они выдали займ одному из сельхозпредприятий в размере 10 миллионов рублей.