«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Мнения

«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Общественность раскритиковала командировку Ксении Собчак.

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным Эмоциональная привязанность людей и собак появилась в эпоху палеолита Россиянин обманул АНБ и получил $100 тысяч за украденные коды Максим Фадеев поздравил Ларису Синельщикову, напомнив, как она возвращала его в Россию В скафандре SpaceX человек проживёт в космосе несколько минут Kepler NASA обнаружил ряд суперземель в 100 световых годах от Земли Нелли Ермолаева просит поклонников перестать ей угрожать и «пророчить» «37 раз за 16 дней»: Ольга Шелест заинтересовалась, на что олимпийцы потратят презервативы Анну Нетребко возмутила стоимость билетов на свой концерт Мэйуэзер согласился на бой с Макгрегором по правилам ММА Москва в 10-й раз примет участие в экологическом "Часе Земли" В МЧС назвали наиболее вероятные сценарии будущей войны с Россией
| | В Забайкалье задержали главу Минсельхоза и его зама

В Забайкалье задержали главу Минсельхоза и его зама

Сегодня, 15:55
В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов осуществили специальную операцию по задержанию главы Минсельхоза и его официального заместителя. Чиновникам предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

В Забайкалье задержали главу Минсельхоза и его зама

 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий представители полиции установили, что Министр сельского хозяйства и его заместитель на незаконной основе вмешались в деятельность некоторых сельскохозяйственных предприятий. Следствие установило, что в прошлом году из федерального бюджета были выделены финансовые средства, предназначавшиеся для распределение ряду сельхозпредприятий, которые понесли убытки вследствие летней засухи. Деньги, которые предназначались для покупки специализированной техники и кормов, пошли на досрочное погашение займов, которые «висели» на фермерах.

Чиновники, пользуясь служебным положением, потребовали фермеров пустить средства, выделенные государством, на погашение своих задолженностей, на что они права не имели. Также из финансовых средств, которые чиновники взыскали незаконным путём, они выдали займ одному из сельхозпредприятий в размере 10 миллионов рублей.
Александр Вест
Новости по теме
В Забайкалье объявлен режим ЧС из-за засухи
В Забайкалье объявлен режим ЧС из-за засухи

В Забайкалье объявлен режим ЧС из-за засухи. Отсутствие осадков и сильный знойный ветер создали пожароопасную ситуацию в регионе. Режим ЧС в крае введен по

Бывшего заместителя главы Пушкинского сельского поселения Омского района области будут судить за превышение служебных полномочий
Бывшего заместителя главы Пушкинского сельского поселения Омского района области будут судить за превышение служебных полномочий

Следственный комитет РФ окончил расследование и направил всю доказательную базу на рассмотрение в суд по обвинению бывшего заместителя главы Пушкинского

Бывший чиновник Минсельхоза Бурятии обвинен в мошенничестве на сумму 1 млн. 642 тыс. рублей
Бывший чиновник Минсельхоза Бурятии обвинен в мошенничестве на сумму 1 млн. 642 тыс. рублей

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Министерства сельского хозяйства и пр... Сообщили корреспонденту информационного агентства

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости