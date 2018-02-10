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| | Электричка сбила мужчину на станции Яуза в Москве

Электричка сбила мужчину на станции Яуза в Москве

Сегодня, 13:30
Десятого февраля возле ж/д станции Яуза в Москве электричка сбила мужчину, который шел возле железнодорожного полотна. В результате инцидента пострадавший получил серьезные травмы, его отправили в медицинское учреждение.

Электричка сбила мужчину на станции Яуза в Москве

 

Информацию о случившемся сообщают столичные СМИ. Происшествие состоялось в 10:30 по московскому времени. Гражданина сбил поезд, перемещавшийся по маршруту Ярославль-Москва. Согласно известным данным, пострадавшему 42 года. Сведений о том, в каком состоянии мужчина на данный момент не сообщается. Ведется расследование, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, ищут свидетелей, общаются с машинистом.

Официальных заявлений со стороны представителей правоохранительных органов о виновнике события не поступало. Полицейские пообещали разобраться в данном инциденте, ведутся проверки.
Домбровский Сергей
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