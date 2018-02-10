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| | По факту масштабного ДТП в Красноярском крае возбуждено уголовное дело

По факту масштабного ДТП в Красноярском крае возбуждено уголовное дело

Сегодня, 13:09
Дорожное происшествие, в котором с жизнью расстались не менее восьми человек, произошедшее в Красноярском крае в Дзержинском районе, стало поводом для возбуждения уголовного дела.

По факту масштабного ДТП в Красноярском крае возбуждено уголовное дело

 

По предварительным данным, виновником трагической аварии, унесшей жизни восьми человек, в числе которых также 17-летний подросток и двое годовалых малышей, считается водитель автомобиля, занимавшийся осуществлением нелегальных пассажирских перевозок. В данный момент представители правоохранительных органов проверяют информацию о том, что водитель автомобиля марки Honda занимался частным нелегальным извозом пассажиров, которые направлялись в Красноярск. Следователи полагают, что мужчина набирал пассажиров перед рейсами с помощью объявлений.

Масштабная авария, произошедшая в субботу, случилась из-за того, что водитель за рулём минивэна Honda вопреки правилам дорожного движения выехал на встречную полосу автомобильного пути, где врезался в грузовик КамАЗ.
Александр Вест
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