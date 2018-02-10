Самолёт в Бухаресте задел хвостом полосу при взлёте

В Международном аэропорту Бухареста имени Анри Коанды авиалайнер задел хвостом покрытие взлётно-посадочной полосы, производя процедуру взлёта. Никто из пассажиров при случившемся не пострадал.

Александр Вест

Ана Стате, являющаяся официальным представителем бухарестского аэропорта, заявила о том, что авиалайнер Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании Ryanair, должен был отправиться в Дублин из Бухареста, однако после того, как при взлёте самолёт задел взлётную полосу своим хвостом, рейс решено было перенести, вернув воздушное судно на землю. Авиалайнер пробыл в воздухе всего несколько минут, после чего самолёт вернули на территорию Международного аэропорта.Стате заметила, что при первом тщательном осмотре покрытия взлётно-посадочной полосы никаких следов произошедшего инцидента они выявить не смогли, а 173 пассажира, находившихся на данном рейсе, были отправлены в Дублин на другом авиалайнере.