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| | Самолёт в Бухаресте задел хвостом полосу при взлёте

Самолёт в Бухаресте задел хвостом полосу при взлёте

Сегодня, 11:51
В Международном аэропорту Бухареста имени Анри Коанды авиалайнер задел хвостом покрытие взлётно-посадочной полосы, производя процедуру взлёта. Никто из пассажиров при случившемся не пострадал.

Самолёт в Бухаресте задел хвостом полосу при взлёте

 

Ана Стате, являющаяся официальным представителем бухарестского аэропорта, заявила о том, что авиалайнер Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании Ryanair, должен был отправиться в Дублин из Бухареста, однако после того, как при взлёте самолёт задел взлётную полосу своим хвостом, рейс решено было перенести, вернув воздушное судно на землю. Авиалайнер пробыл в воздухе всего несколько минут, после чего самолёт вернули на территорию Международного аэропорта.

Стате заметила, что при первом тщательном осмотре покрытия взлётно-посадочной полосы никаких следов произошедшего инцидента они выявить не смогли, а 173 пассажира, находившихся на данном рейсе, были отправлены в Дублин на другом авиалайнере.
Александр Вест
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