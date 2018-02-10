В Ярославле водитель заметил упавшего пешехода и переехал его

Когда женщина переходила дорогу, она поскользнулась и упала на дорожном переходе. Пострадавшая соблюдала все правила. Водитель, увидев зелёный свет, целесообразно направился к пострадавшей с целью задавить её. На видео можно всё увидеть своими глазами. Владелец Lada Granta вел себя крайне бездушно в данной ситуации. Коллеги по передвижению не стали давить женщину, но и помощи от них никакой не было. Водители демонстративно объезжали пострадавшую. На помощь пришли люди с другой стороны. Они помогли подняться и уйти с проезжей части.
В Ярославле водитель заметил упавшего пешехода и переехал егоСегодня, 11:55
ГИББД Казани сообщает, что 8 сентября в городе произошло ДТП. Водитель произвел наезд на 30-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре», после этого
В ночь на 29 июля в Калуге на перекрестке улиц С. Щедрина и Краснопивцева произошло ДТП. На пешеходном переходе водитель Lada сбил женщину.
Вчера в Алшанском районе Удмуртии водитель Lada Granta, находясь за баранкой в нетрезвом состоянии, совершил наезд на трехлетнюю девочку, сообщили в ГИБДД МВД