В Ярославле водитель заметил упавшего пешехода и переехал его

Неопознанный водитель Lada Granta белого цвета специально задавил 45-летнюю женщину, как только появился «зелёный» на светофоре.

Когда женщина переходила дорогу, она поскользнулась и упала на дорожном переходе. Пострадавшая соблюдала все правила. Водитель, увидев зелёный свет, целесообразно направился к пострадавшей с целью задавить её. На видео можно всё увидеть своими глазами. Владелец Lada Granta вел себя крайне бездушно в данной ситуации. Коллеги по передвижению не стали давить женщину, но и помощи от них никакой не было. Водители демонстративно объезжали пострадавшую. На помощь пришли люди с другой стороны. Они помогли подняться и уйти с проезжей части.В ГИБДД по Ярославской области разыскивают очевидцев происшествия и водителя-нарушителя. В соцсетях пользователи гневно отзываются о поступке злоумышленника и ждут расплаты за такое обращение с пешеходами.