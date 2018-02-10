В США 5-месячный ребёнок с разрешения родителей ел фекалии

В США 5-месячный ребёнок с разрешения родителей ел фекалииСегодня, 11:40
В авто, оставленном возле здания, находящегося на балансе NASA, обнаружили мёртвого 7-месячного ребёнка. Уточняется, что инцидент зафиксирован на территории
В Сургуте 5-месячный ребёнок скончался в результате того, что поперхнулся едой. Инцидент был зафиксирован 24 января в приквартирном помещении в доме, который
На 3-м километре федеральной трассы Великий Новгород – Сергово – Борки 2 в результате опрокидывания легкового автомобиля Skoda Fabia пострадал 7-ми месячный