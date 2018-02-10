В США 5-месячный ребёнок с разрешения родителей ел фекалии

В США в штате Теннеси полицейскими был обнаружен 5-месячный ребёнок, который обмазался калом и поедал фекалии. По словам родителей, в дому долго отсутствовала вода, потому так и произошло, как сообщает HotGeo.

Мать ребёнка оказалась в шкафу этого дома. Она отметила, что из-за отсутствия воды всюду было много отходов жизнедеятельности домашних питомцев и людей. Детская кроватка малыша также была переполнена фекалиями. Отец и мать ничего не делали, чтобы ребёнок стал чистым.

На работе начальники не обращали внимания, что люди не принимали ванну некоторое время. В связи с пренебрежительным обращением к ребёнку родителей задержали. В настоящее время выясняются все обстоятельства. 5-месячный ребёнок и его старший брат-школьник пока находятся в детском доме.

Ирина Летинская