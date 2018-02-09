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| | В Петербурге пенсионерка погибла от упавшей глыбы льда

В Петербурге пенсионерка погибла от упавшей глыбы льда

Вчера, 23:06
В Санкт-Петербурге 8 февраля на Васильевском острове, возле дома на пожилую женщину обрушилась огромная ледяная сосулька. Пенсионерка скончалась в больнице после полученных травм.

В Петербурге пенсионерка погибла от упавшей глыбы льда

 

73-летняя женщина вышла на улицу Репина, чтобы покормить бездомных котов. По словам свидетелей трагедии, пенсионерка обошла установленные барьеры безопасности, так как дом, с которого обрушилась наледь считался аварийным.

Пострадавшую женщину сразу же госпитализировали. Врачи провели операцию, но спасти пациентке жизнь не удалось. Известно, что 73-летняя жительница Петербурга получила травму головы, переломы шеи, лопатки и ребер. Было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности в отношении коммунальных служб.
Татьяна Преображенская
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