В Петербурге пенсионерка погибла от упавшей глыбы льда

В Санкт-Петербурге 8 февраля на Васильевском острове, возле дома на пожилую женщину обрушилась огромная ледяная сосулька. Пенсионерка скончалась в больнице после полученных травм.

Татьяна Преображенская

73-летняя женщина вышла на улицу Репина, чтобы покормить бездомных котов. По словам свидетелей трагедии, пенсионерка обошла установленные барьеры безопасности, так как дом, с которого обрушилась наледь считался аварийным.Пострадавшую женщину сразу же госпитализировали. Врачи провели операцию, но спасти пациентке жизнь не удалось. Известно, что 73-летняя жительница Петербурга получила травму головы, переломы шеи, лопатки и ребер. Было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности в отношении коммунальных служб.