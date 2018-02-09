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| | Арест художника Павла Павленского во Франции продлен на четыре месяца

Арест художника Павла Павленского во Франции продлен на четыре месяца

Вчера, 22:34
Арест российского художника-акциониста Павла Павленского судом Франции продлен на четыре месяца. В октябре прошлого года Павленского задержали за организацию поджога Банка Франции.

Арест художника Павла Павленского во Франции продлен на четыре месяца

 

Меру пресечения свободы русскому художнику-акционисту Павлу Павленскому продлили на четыре месяца. Осенью 2017 года он организовал поджог Банка Франции, за что и был задержан. Судебное заседание касательно продления срока заключения Павленского под стражей проходило в закрытом режиме, из-за чего осужденный объявил головку. Таким образом он попытался выразить собственное несогласие с тенденцией к отсутствию открытости в судебных слушаниях.

В октябре прошлого года художник был задержан французской полицией вместе со своей гражданской супругой. Поджог признали нанесением вреда имуществу, которое угрожало жизни людей. На сегодняшний день за это преступление Павленскому грозит до 10 лет тюремного заключения и штаф около 150 тысяч евро. Супруга художника была выпущена на свободу в январе 2018 года.
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