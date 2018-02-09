Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель 28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев» Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»
| | Двух новорожденных медвежат нашли на свалке в ТиНАО

Двух новорожденных медвежат нашли на свалке в ТиНАО

Вчера, 21:55
В поселке Марьино в ТиНАО местный житель нашел на свалке двух новорожденных медвежат, сообщается в пресс-службе столичного природоведческого департамента. Животные пройдут реабилитацию и отправятся на свободу.

Двух новорожденных медвежат нашли на свалке в ТиНАО

 

Маленьких зверей нашел сотрудник газеты «Московская перспектива» в коробке около контейнеров с отходами в ТиНАО. Медвежата не привыкли к людям и еще очень маленькие, поэтому природоведческий департамент передаст их в торопецкую биологоческую станцию «Чистый лес» для реабилитации. Руководитель департамента сообщает, что скорее всего медвежата родились и содержались в частных условиях. Зачем их подкинули, и кто собственник, неизвестно.

Двух новорожденных медвежат нашли на свалке в ТиНАО

 

Специалисты «Чистого леса» лично приехали забирать маленьких животных. После прохождения реабилитации медвежата отправятся на свободу.
Zustasiia Cancarini
Новости по теме
В Коми полицейские забрали в отделение двух медвежат, оставленных на дороге
В Коми полицейские забрали в отделение двух медвежат, оставленных на дороге

В Коми полицейские забрали в отделение двух медвежат, оставленных на дороге. 12 апреля на пересечении трасс Сыктывкар – село Носим водители обнаружили странную

Китайский шахтер спас и выкормил двоих медвежат
Китайский шахтер спас и выкормил двоих медвежат

В Китае голодные и одинокие два черных медвежонка были найдены в яме рядом с их мертвой матерью местным шахтером провинции Мичу в китайской провинции Сычуань.

В зоопарке Новосибирска впервые вышли в свет медвежата
В зоопарке Новосибирска впервые вышли в свет медвежата

В Новосибирском зоопарке аленькие медвежата впервые решили покинуть свою берлогу и вышли к людям.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости