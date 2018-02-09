Двух новорожденных медвежат нашли на свалке в ТиНАО

В поселке Марьино в ТиНАО местный житель нашел на свалке двух новорожденных медвежат, сообщается в пресс-службе столичного природоведческого департамента. Животные пройдут реабилитацию и отправятся на свободу.

Маленьких зверей нашел сотрудник газеты «Московская перспектива» в коробке около контейнеров с отходами в ТиНАО. Медвежата не привыкли к людям и еще очень маленькие, поэтому природоведческий департамент передаст их в торопецкую биологоческую станцию «Чистый лес» для реабилитации. Руководитель департамента сообщает, что скорее всего медвежата родились и содержались в частных условиях. Зачем их подкинули, и кто собственник, неизвестно.

Zustasiia Cancarini

Специалисты «Чистого леса» лично приехали забирать маленьких животных. После прохождения реабилитации медвежата отправятся на свободу.