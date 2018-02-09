Подросток выжил после падения с 12-го этажа

Ребенок упал с 12-го этажа жилого дома в снег и чудом остался жив. Стало известно, что инцидент произошел на северо-западе Москвы по адресу ул. Твардовского, дом 21. Подростка эвакуирует санитарный вертолет Московского авиационного центра экстренной помощи в одну из ближайших больниц столицы. Пострадавшего сопровождает медицинская бригада, которая и оказала ему первую помощь. Какое состояние у ребенка, пока не известно.
Подросток выжил после падения с 12-го этажаВчера, 20:24
В Москве подросток, который страдает аутизмом, выпал из окна 5-го этажа на 6-й Кожуховской улице и выжил. За жизнь пострадавшего боролись столичные специалисты.
В Москве было зафиксировано чрезвычайное происшествие с участием подростка. По словам источника в правоохранительных органах, мальчик выжил после падения с
Достоверные источники отмечают, что в городе Кургане случилось происшествие, в котором пострадал 14-летний парень. По имеющимся сведениям, молодой человек упал