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| | Подросток выжил после падения с 12-го этажа

Подросток выжил после падения с 12-го этажа

Вчера, 20:24
Тринадцатилетний подросток упал с 12-го этажа жилого дома в Москве в сугроб. По данным РЕН ТВ, он выжил.

Подросток выжил после падения с 12-го этажа

 

Ребенок упал с 12-го этажа жилого дома в снег и чудом остался жив. Стало известно, что инцидент произошел на северо-западе Москвы по адресу ул. Твардовского, дом 21. Подростка эвакуирует санитарный вертолет Московского авиационного центра экстренной помощи в одну из ближайших больниц столицы. Пострадавшего сопровождает медицинская бригада, которая и оказала ему первую помощь. Какое состояние у ребенка, пока не известно.
 
Пострадавший подросток – тринадцатилетний мальчик. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, сотрудники полиции узнают подробности у всех свидетелей инцидента.

Zustasiia Cancarini
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