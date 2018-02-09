Подросток выжил после падения с 12-го этажа

Тринадцатилетний подросток упал с 12-го этажа жилого дома в Москве в сугроб. По данным РЕН ТВ, он выжил.

П острадавший подросток – тринадцатилетний мальчик. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, сотрудники полиции узнают подробности у всех свидетелей инцидента.

Zustasiia Cancarini

Ребенок упал с 12-го этажа жилого дома в снег и чудом остался жив. Стало известно, что инцидент произошел на северо-западе Москвы по адресу ул. Твардовского, дом 21. Подростка эвакуирует санитарный вертолет Московского авиационного центра экстренной помощи в одну из ближайших больниц столицы. Пострадавшего сопровождает медицинская бригада, которая и оказала ему первую помощь. Какое состояние у ребенка, пока не известно.