Испания экстрадировала российского программиста Лисова в США

Станислава Лисова, являющего российским программистом, объявили в розыск в США в связи с подозрением кибермошенничестве на сумму 855 тыс. долларов. Как сообщил адвокат подозреваемого, власти Испании 19 января текущего года приняли решение об экстрадировании его в Соединённые Штаты Америки.

19 января 2018 года испанские власти экстрадировали российского программиста Станислава Лисова в США, где он объявлен в розыск из-за обвинения в мошенничестве. Как сообщает адвокат Лисова, при этом не были учтены веские юридические причины отказа в экстрадировании.Правозащитник также сообщал, что в процессе защиты российского программиста были использованы все способы защиты с помощью судов, в том числе Конституционного суда страны. В отстаивании и защите прав Лисова принимали участие представители посольства России в Испании и Татьяна Москалькова, являющаяся Уполномоченным сотрудником по защите прав человека в РФ.Однако, как объяснил адвокат, Испания не сочла нужным учитывать все причины отказа в экстрадировании Лисова. Правозащитник посоветовал родственникам российского программиста продолжить борьбу уже в Европейском суде, специализирующемся на правах человека.