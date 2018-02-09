В Петербурге выгнали с работы учительницу, заклеивавшую рот школьникам

В учебном заведении начались проверки. Работники прокуратуры посетили школу в Петербурге. Руководители учреждения удивились, когда узнали, что родители пожаловались в полицию на преподавательницу, которая заклеивала рот детям. Женщина приняла строгие меры, борясь с недисциплинированными учениками. Однако такие способы воспитания понравились далеко не всем. Когда ребята рассказывали о заклеенном рте и гробовой тишине на уроках, родители не могли сдержать эмоций. Взрослые написали заявление в полицию с требованием разобраться с данным инцидентом.
Следователи провели проверки и нашли достаточное количество детей, жалующихся на действия педагога. Сейчас преподавательница, заклеивавшая рот ребятам, находится в отпуске, но в школу она может прийти только для того, чтобы забрать документы, поскольку ее уволили.