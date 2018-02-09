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| | В Петербурге выгнали с работы учительницу, заклеивавшую рот школьникам

В Петербурге выгнали с работы учительницу, заклеивавшую рот школьникам

Вчера, 17:57
В Петербурге администрация школы, где произошел инцидент, приняла решение освободить от занимаемой должности педагога, который заклеивал рот скотчем ученикам второго класса за разговоры на уроке. Информацию об этом сообщают СМИ Северной столицы России.

В Петербурге выгнали с работы учительницу, заклеивавшую рот школьникам

 

В учебном заведении начались проверки. Работники прокуратуры посетили школу в Петербурге. Руководители учреждения удивились, когда узнали, что родители пожаловались в полицию на преподавательницу, которая заклеивала рот детям. Женщина приняла строгие меры, борясь с недисциплинированными учениками. Однако такие способы воспитания понравились далеко не всем. Когда ребята рассказывали о заклеенном рте и гробовой тишине на уроках, родители не могли сдержать эмоций. Взрослые написали заявление в полицию с требованием разобраться с данным инцидентом.

Следователи провели проверки и нашли достаточное количество детей, жалующихся на действия педагога. Сейчас преподавательница, заклеивавшая рот ребятам, находится в отпуске, но в школу она может прийти только для того, чтобы забрать документы, поскольку ее уволили.
Домбровский Сергей
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