В США школьный учитель бил детей и заставлял отжиматься голышом

В США школьный учитель бил детей и заставлял отжиматься голышомВчера, 19:15
В список претендентов на всемирно известную престижную премию «Учитель мира» в этот раз попал и представитель Российской Федерации. В шорт-лист премии была
Британского учителя отстранили от занятий из-за того, что он перепутал ребенка-трансгендера с девочкой. В связи с этим преподаватель Джошуа Сатклиф подал в суд
Британский педагог, которому в настоящий момент 72 года, оказался замешанным в резонансный секс-скандал. Около 40 лет назад, якобы проводя исследование, он