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| | В США школьный учитель бил детей и заставлял отжиматься голышом

В США школьный учитель бил детей и заставлял отжиматься голышом

Вчера, 19:15
В США учитель школы Лоренсевилла был задержан полицией за издевательство над детьми. Педагог постоянно применял телесные наказания, а также вынуждал отжиматься голышом, за что теперь может сесть в тюрьму на 10 лет, как сообщает «Версия.Инфо».

В США школьный учитель бил детей и заставлял отжиматься голышом

 

Такая система воспитания у учителя была с 2016 года. Дети долго ничего не рассказывали, но когда их заставили раздеваться и делать в таком виде отжимания, информация дошла до родителей. Те пожаловались на учителя, и его арестовали. Уточняется, что педагог мог вынудить ребёнка опуститься на колени в углу, после чего снимал штаны и бил по ягодицам с помощью розог. Если школьник произносил нецензурное выражение, то учитель брал прищепку и сжимал ею губы провинившегося или же обжигал их горячим металлом.

Стоит отметить, что руководство школы знало про ненормальное поведение педагога, но не увольняло из-за многих заслуг. Однако когда в декабре 2017 дети начали отжиматься голышом, про это узнали родители, и тогда учитель перестал работать, а его дело будет рассматриваться в суде.

Ирина Летинская
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