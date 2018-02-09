Киевский суд начал рассмотрение дела об убийстве Олеся Бузины

Два националиста, являющихся подозреваемыми по делу об убийстве украинского журналиста, присутствовали во время заседания. Одним из них является Андрей Медведько, участвовавший в боевых действиях на северо-востоке Украины, а вторым подозреваемым по делу проходит Денис Полищук, также принявший участие в вооруженных столкновениях на Донбассе. На судебном заседании представительницей потерпевшей стороны стала мать Олеся. Помимо подозреваемых в зале судебных заседаний также присутствуют и их сторонники, представляющие различные националистические организации.
На данном заседании предварительного типа судейское решение определит, нужно ли направлять уголовное дело на дополнительное расследование в прокуратуру, или же можно приступить к непосредственному его рассмотрению.