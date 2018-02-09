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| | Киевский суд начал рассмотрение дела об убийстве Олеся Бузины

Киевский суд начал рассмотрение дела об убийстве Олеся Бузины

Вчера, 17:03
В Киеве в Шевченковском суде началось предварительное заседание, в котором будет рассматриваться уголовное дело относительно убийства журналиста из Украины по имени Олесь Бузина.

Киевский суд начал рассмотрение дела об убийстве Олеся Бузины

 

Два националиста, являющихся подозреваемыми по делу об убийстве украинского журналиста, присутствовали во время заседания. Одним из них является Андрей Медведько, участвовавший в боевых действиях на северо-востоке Украины, а вторым подозреваемым по делу проходит Денис Полищук, также принявший участие в вооруженных столкновениях на Донбассе. На судебном заседании представительницей потерпевшей стороны стала мать Олеся. Помимо подозреваемых в зале судебных заседаний также присутствуют и их сторонники, представляющие различные националистические организации.

На данном заседании предварительного типа судейское решение определит, нужно ли направлять уголовное дело на дополнительное расследование в прокуратуру, или же можно приступить к непосредственному его рассмотрению.
Александр Вест
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