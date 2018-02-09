Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят» Алла Пугачева без косметики привела фанатов в восторг Экс-наставника женской сборной США по плаванию подозревают в изнасиловании Строители поведали об успехах строительства Крымского моста Ольга Бузова больше не будет жертвовать своими интересами ради мужчин Группа российских школьников уже неделю не может вылететь из Таиланда Ольга Серябкина привлекает внимание к книгам откровенными нарядами
| | Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв

Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв

Сегодня, 16:24
В Ливии в городе под названием Бенгази прямо в непосредственной близости с городской мечетью произошла детонация взрывоопасного устройства. Взрывчатку к мечети поднесли неизвестные злоумышленники.

Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв

 

В данный момент специалисты занимаются ликвидацией последствий от взрыва, который прогремел в Бенгази прямо возле мечети после пятничного богослужения. По данным очевидцев, сдетонировала сумка, наполненная взрывчатыми веществами, которую поднёс к мечети неизвестный преступник. В результате весьма сильного взрыва с жизнью расстались восемь человек. Информация о пострадавших людях, получивших травмы от происшествия, всё ещё не разглашается.

В январе возле одной из самых крупных городских мечетей были подорваны две машины, их взрыв унёс жизни более 40 местных жителей, которые приобщались к богослужению. Ранеными вследствие январских терактов в Бенгази оказались около 80 человек.
Александр Вест
Новости по теме
СМИ: В Австралии возле мечети прогремел взрыв
СМИ: В Австралии возле мечети прогремел взрыв

На юго-западе Австралии в городе Перт рядом с мечетью прогремел взрыв. По предварительным сводкам местной полиции, вследствие произошедшего теракта никто не

В результате взрыва у школы в ливийском Бенгази пострадали десятки человек
В результате взрыва у школы в ливийском Бенгази пострадали десятки человек

Местные СМИ сообщают, что в результате взрыва возле школы в городе Бенгази на востоке Ливии погибли шестеро детей, десятки пострадали.

Возле военной базы в Бенгази произошел теракт, погибло 10 человек
Возле военной базы в Бенгази произошел теракт, погибло 10 человек

На территории военной базы в Бенгази произошел мощный взрыв, в результате которого погибло 10 человек и более 20 получили ранения различной степени тяжести.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости