Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв

В Ливии в городе под названием Бенгази прямо в непосредственной близости с городской мечетью произошла детонация взрывоопасного устройства. Взрывчатку к мечети поднесли неизвестные злоумышленники.

Александр Вест

В данный момент специалисты занимаются ликвидацией последствий от взрыва, который прогремел в Бенгази прямо возле мечети после пятничного богослужения. По данным очевидцев, сдетонировала сумка, наполненная взрывчатыми веществами, которую поднёс к мечети неизвестный преступник. В результате весьма сильного взрыва с жизнью расстались восемь человек. Информация о пострадавших людях, получивших травмы от происшествия, всё ещё не разглашается.В январе возле одной из самых крупных городских мечетей были подорваны две машины, их взрыв унёс жизни более 40 местных жителей, которые приобщались к богослужению. Ранеными вследствие январских терактов в Бенгази оказались около 80 человек.