Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв

В данный момент специалисты занимаются ликвидацией последствий от взрыва, который прогремел в Бенгази прямо возле мечети после пятничного богослужения. По данным очевидцев, сдетонировала сумка, наполненная взрывчатыми веществами, которую поднёс к мечети неизвестный преступник. В результате весьма сильного взрыва с жизнью расстались восемь человек. Информация о пострадавших людях, получивших травмы от происшествия, всё ещё не разглашается.
В январе возле одной из самых крупных городских мечетей были подорваны две машины, их взрыв унёс жизни более 40 местных жителей, которые приобщались к богослужению. Ранеными вследствие январских терактов в Бенгази оказались около 80 человек.