Пьяная 15-летняя фанатка Шурыгиной перепутала минет с изнасилованием

15-летнюю Ангелину Лебедеву 28 января 2017 года изнасиловал сверстник на дне рождения у друга. Девушка выпила бутылку водки за полчаса и плохо себя чувствовала, после чего парень по имени Егор заставил её сделать минет. Дело вели два следователя, один из которых отказался указывать данные подробности в документации.

Семья Ангелины Лебедевой опубликовала документы, которые были прикреплены к делу об изнасиловании , в котором обвиняют Егора. В тексте сказано, что первый следователь, который взялся за рассмотрение жалобы семьи Лебедевой, не принял во внимание информацию о том, что парень заставлял девушку сделать ему минет. По словам самой девушки, в 20-градусный мороз юноша брал её за волосы и стал двигать её голову около своего полового органа. В результате он, по словам Лебедевой, расстегнул ширинку и заставил сделать минет. Девушка не могла сопротивляться из-за плохого самочувствия.

Вещий Олег

Защитники парня утверждают, что Ангелине просто тошнило и Полина с Михаилом, которые были на праздновании дня рождения друга, наклонили её вниз, чтобы она вырвала на снег. Интернет-издание VistaNews предоставило данные, согласно которым Лебедева с горла пила водку на протяжении всего мероприятия, и подтверждением этого являются несколько снимков, опубликованных в Сети. Согласно материалам расследования, Лебедева отправилась в частный дом, где праздновали день рождения, чтобы помочь своей подруге Дарье. Следователь, который первым вёл дело, не учёл также показания, согласно которым девушка была в доме на протяжении 30 минут, и за это время успела выпить всю водку.Отец Лебедевой в ходе передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» заявил, что в возрасте 8 лет над его дочкой уже надругался уроженец Узбекистана. Его посадили на 8 лет. Девушка также представилась фанаткой Дианы Шурыгиной, подписавшись на все группы поддержки скандально известной девушки из Ульяновска. Пользователи социальных сетей считают, что девушка просто в состоянии алкогольного опьянения перепутала минет с изнасилованием и теперь хочет посадить юношу на 8 лет в тюрьму, чего добивалась и Диана Шурыгина.