Пьяная 15-летняя фанатка Шурыгиной перепутала минет с изнасилованием

Семья Ангелины Лебедевой опубликовала документы, которые были прикреплены к делу об изнасиловании, в котором обвиняют Егора. В тексте сказано, что первый следователь, который взялся за рассмотрение жалобы семьи Лебедевой, не принял во внимание информацию о том, что парень заставлял девушку сделать ему минет. По словам самой девушки, в 20-градусный мороз юноша брал её за волосы и стал двигать её голову около своего полового органа. В результате он, по словам Лебедевой, расстегнул ширинку и заставил сделать минет. Девушка не могла сопротивляться из-за плохого самочувствия.
Защитники парня утверждают, что Ангелине просто тошнило и Полина с Михаилом, которые были на праздновании дня рождения друга, наклонили её вниз, чтобы она вырвала на снег. Интернет-издание VistaNews предоставило данные, согласно которым Лебедева с горла пила водку на протяжении всего мероприятия, и подтверждением этого являются несколько снимков, опубликованных в Сети. Согласно материалам расследования, Лебедева отправилась в частный дом, где праздновали день рождения, чтобы помочь своей подруге Дарье. Следователь, который первым вёл дело, не учёл также показания, согласно которым девушка была в доме на протяжении 30 минут, и за это время успела выпить всю водку.
Отец Лебедевой в ходе передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» заявил, что в возрасте 8 лет над его дочкой уже надругался уроженец Узбекистана. Его посадили на 8 лет. Девушка также представилась фанаткой Дианы Шурыгиной, подписавшись на все группы поддержки скандально известной девушки из Ульяновска. Пользователи социальных сетей считают, что девушка просто в состоянии алкогольного опьянения перепутала минет с изнасилованием и теперь хочет посадить юношу на 8 лет в тюрьму, чего добивалась и Диана Шурыгина.