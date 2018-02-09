Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят» Алла Пугачева без косметики привела фанатов в восторг Экс-наставника женской сборной США по плаванию подозревают в изнасиловании Строители поведали об успехах строительства Крымского моста Ольга Бузова больше не будет жертвовать своими интересами ради мужчин Группа российских школьников уже неделю не может вылететь из Таиланда Ольга Серябкина привлекает внимание к книгам откровенными нарядами
| | Пьяная 15-летняя фанатка Шурыгиной перепутала минет с изнасилованием

Пьяная 15-летняя фанатка Шурыгиной перепутала минет с изнасилованием

Сегодня, 16:20
15-летнюю Ангелину Лебедеву 28 января 2017 года изнасиловал сверстник на дне рождения у друга. Девушка выпила бутылку водки за полчаса и плохо себя чувствовала, после чего парень по имени Егор заставил её сделать минет. Дело вели два следователя, один из которых отказался указывать данные подробности в документации.

Пьяная 15-летняя фанатка Шурыгиной перепутала минет с изнасилованием

 

Семья Ангелины Лебедевой опубликовала документы, которые были прикреплены к делу об изнасиловании, в котором обвиняют Егора. В тексте сказано, что первый следователь, который взялся за рассмотрение жалобы семьи Лебедевой, не принял во внимание информацию о том, что парень заставлял девушку сделать ему минет. По словам самой девушки, в 20-градусный мороз юноша брал её за волосы и стал двигать её голову около своего полового органа. В результате он, по словам Лебедевой, расстегнул ширинку и заставил сделать минет. Девушка не могла сопротивляться из-за плохого самочувствия.

Пьяная 15-летняя фанатка Шурыгиной перепутала минет с изнасилованием

 

Защитники парня утверждают, что Ангелине просто тошнило и Полина с Михаилом, которые были на праздновании дня рождения друга, наклонили её вниз, чтобы она вырвала на снег. Интернет-издание VistaNews предоставило данные, согласно которым Лебедева с горла пила водку на протяжении всего мероприятия, и подтверждением этого являются несколько снимков, опубликованных в Сети. Согласно материалам расследования, Лебедева отправилась в частный дом, где праздновали день рождения, чтобы помочь своей подруге Дарье. Следователь, который первым вёл дело, не учёл также показания, согласно которым девушка была в доме на протяжении 30 минут, и за это время успела выпить всю водку.

Отец Лебедевой в ходе передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» заявил, что в возрасте 8 лет над его дочкой уже надругался уроженец Узбекистана. Его посадили на 8 лет. Девушка также представилась фанаткой Дианы Шурыгиной, подписавшись на все группы поддержки скандально известной девушки из Ульяновска. Пользователи социальных сетей считают, что девушка просто в состоянии алкогольного опьянения перепутала минет с изнасилованием и теперь хочет посадить юношу на 8 лет в тюрьму, чего добивалась и Диана Шурыгина.
Вещий Олег
Новости по теме
Ученые: Минет становится причиной рака
Ученые: Минет становится причиной рака

В России ученые провели опрос среди населения о вирусе папилломы. Оказывается об этом вирусе мало кто знает, но именно этот вирус становится причиной

В Москве девушка предложила сделать стоящим в очереди минет в обмен на iPhone X
В Москве девушка предложила сделать стоящим в очереди минет в обмен на iPhone X

В Москве девушка предложила сделать стоящим в очереди минет в обмен на iPhone X. Информация об этом появилась в социальных сетях. Многие молодые люди

Сексологи рассказали об истории минета
Сексологи рассказали об истории минета

Технология проведения минета у мужчин стала известна ещё пару тысяч лет назад в Древней Индии. За всё это время появилось несколько изящных способов, которые

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости