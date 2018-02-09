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| | Певица Юлия Началова на полтора года лишилась права водить машину

Певица Юлия Началова на полтора года лишилась права водить машину

Сегодня, 15:38
В Дорогомиловском суде Москвы российской солистке и актрисе Юлии Началовой назначили наказание в виде лишения водительских прав на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование. Информацию об этом сообщают столичные СМИ.

Певица Юлия Началова на полтора года лишилась права водить машину

 

В декабре прошлого года Юлию Началову остановили инспекторы ГИБДД на одной из трасс Москвы в час ночи. Стражи порядка после полуминутного общения с женщиной заподозрили даму в употреблении алкогольных напитков. Полицейские предложили вокалистке пройти медицинское освидетельствование, дабы снять все сомнения. Знаменитость отказалась от данной процедуры, сославшись на то, что она унижает ее чувство собственного достоинства. Дело дошло до суда.

В итоге Юлия Началова теперь не имеет права водить транспортные средства в ближайшие полтора года. Исполнительница отказалась комментировать решение суда. В Сети пользователи критикуют вокалистку за управление авто в нетрезвом виде. Юлия Началова свою вину не признает.
Домбровский Сергей
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