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| | В Нижегородской области при попытке майнинга задержаны сотрудники ядерного центра

В Нижегородской области при попытке майнинга задержаны сотрудники ядерного центра

Сегодня, 15:04
Представители правоохранительных органов сообщили о задержании за майнинг с помощью рабочего оборудования сотрудников Всероссийского научно-исследовательского центра экспериментальной физики, который располагается в Нижегородской области, город Саров.
 

В Нижегородской области при попытке майнинга задержаны сотрудники ядерного центра

 

«Действительно, имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для личного обогащения. В том числе для так называемого майнинга», - заявила глава пресс-службы института Татьяна Залесская.
 
Она также уточнила, что в отношении инженеров уже возбуждено уголовное дело. Какое количество сотрудников было задействовано в соответствующих действиях не сообщается. «Подобные попытки в последнее время регистрируются массой крупных компаний, работа которых связана с необходимость владения большими вычислительными мощностями. На наших предприятиях они будут пресекаться со своей жесткостью, ведь это технически бесперспективное занятие, которое карается уголовным преследованием», утверждает Залесская. Информация об этом, как известно, поступила в ФСБ, однако представители ведомства по этому поводу пока комментариев не дали.

Николай Офицеров
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