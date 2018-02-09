В Подмосковье при взрыве газового баллона получили серьезные увечья пять человек

В ночь с восьмого на девятое февраля в районе Ступино в деревне Торбеево Московской области в фермерском хозяйстве произошло чрезвычайное происшествие – взорвался газовый баллон. В результате пять работников получили серьёзные увечья в коровнике.

Домбровский Сергей

Информацию о случившемся распространяют столичные СМИ. Согласно известным сведениям, пострадавшие являются уроженцами Узбекистана. Мигранты приехали в Подмосковье, где устроились на ферму к местному предпринимателю. Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности. Троих пострадавших отправили в реанимационное отделение клиники. Врачи называют их состояние крайне тяжелым, медики борются за жизни этих людей.Еще два работника получили серьезные травмы, но их положение несколько легче. Полицейские проводят расследование, выясняют все обстоятельства происшествия, определяют виновников случившегося. На данный момент правоохранители не делали официальных заявлений по поводу этого инцидента. Разбирательства продолжаются, ведется допрос владельца фермерского хозяйства.