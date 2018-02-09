Мужчина умер в очереди к врачу в поликлинике Нижневартовска

Утром молодой мужчина умер, сидя в очереди к врачу в поликлинике Нижневартовска. Об этом рассказал Алексей Добровольский, ответственный за здравоохранение в Югре.

Яна Татьянина

Инцидент произошёл в поликлинике №1. Югорский департамент здравоохранения заявил, что в 8:10 пациенту 1981 года рождения резко стало плохо и он потерял сознание. Предварительной проверкой установлено, что медперсонал отреагировал оперативно, приступив к первичной реанимации. Потом приехала скорая, но её действия оказались безуспешными, и пациент скончался.Местный Следком узнал о трагедии из группы "ЧП в Нижневартовске" в соцсети "Вконтакте". Там было размещено видео, снятое очевидцами, и написано, что погибший 32 лет дожидался медиков 20 минут.Сейчас проверяют качество медпомощи, которую оказывает поликлиника. В планах - провести судмедэкспертизу, чтобы выяснить, отчего умер югорец. Также оценке подвергнутся действия медработников.