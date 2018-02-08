Сотрудникам ДПС запрещено составлять протоколы на судей

Согласно старому регламенту ДПС, сотрудники обращались с судьями, как с рядовыми правонарушителями. Теперь же инспекторы должны писать рапорт о происшествии, и после – передавать его вышестоящему руководству.
Так же изменилось обращение с обычными водителями. Теперь инспекторы больше не могут добиваться в суде административного ареста водителей, которые отказались предоставлять свой транспорт сотруднику ДПС по их требованию.
В правилах заполнения документов появились некоторые изменения. Инспектор теперь может заполнять процессуальные документы любой ручкой любого цвета. Ранее это должно было делаться черной шариковой ручкой.