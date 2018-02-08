Сотрудникам ДПС запрещено составлять протоколы на судей

Согласно новому приказу МВД, теперь сотрудники ДПС не имеют права отстранять от вождения, отправлять на мед. экспертизу и привлекать к ответственности за нарушение пьяных судей. Как сообщает «Российская газета», этот документ изменит условия регламента ДПС, принятых в октябре 2017 года.

Zustasiia Cancarini

Согласно старому регламенту ДПС, сотрудники обращались с судьями, как с рядовыми правонарушителями. Теперь же инспекторы должны писать рапорт о происшествии, и после – передавать его вышестоящему руководству.Так же изменилось обращение с обычными водителями. Теперь инспекторы больше не могут добиваться в суде административного ареста водителей, которые отказались предоставлять свой транспорт сотруднику ДПС по их требованию.В правилах заполнения документов появились некоторые изменения. Инспектор теперь может заполнять процессуальные документы любой ручкой любого цвета. Ранее это должно было делаться черной шариковой ручкой.