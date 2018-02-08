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| | Сотрудникам ДПС запрещено составлять протоколы на судей

Сотрудникам ДПС запрещено составлять протоколы на судей

Вчера, 20:33
Согласно новому приказу МВД, теперь сотрудники ДПС не имеют права отстранять от вождения, отправлять на мед. экспертизу и привлекать к ответственности за нарушение пьяных судей. Как сообщает «Российская газета», этот документ изменит условия регламента ДПС, принятых в октябре 2017 года.

Сотрудникам ДПС запрещено составлять протоколы на судей

 

Согласно старому регламенту ДПС, сотрудники обращались с судьями, как с рядовыми правонарушителями. Теперь же инспекторы должны писать рапорт о происшествии, и после – передавать его вышестоящему руководству.

Так же изменилось обращение с обычными водителями. Теперь инспекторы больше не могут добиваться в суде административного ареста водителей, которые отказались предоставлять свой транспорт сотруднику ДПС по их требованию.

В правилах заполнения документов появились некоторые изменения. Инспектор теперь может заполнять процессуальные документы любой ручкой любого цвета. Ранее это должно было делаться черной шариковой ручкой.
Zustasiia Cancarini
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