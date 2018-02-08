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| | В жилище «оружейного барона» Виктора Бута обнаружили подпольное казино

В жилище «оружейного барона» Виктора Бута обнаружили подпольное казино

Вчера, 19:05
В Центральном округе Москвы на улице Гашека полицейские обнаружили нелегальное казино в квартире «оружейного барона» Виктора Бута, отбывающего наказание в США в виде 25 лет лишения свободы. Информацию об этом сообщают столичные СМИ.

В жилище «оружейного барона» Виктора Бута обнаружили подпольное казино

 

Основателя казино заковали в наручники, сейчас он рассказывает всю правду об этом заведении. В жилище Бута обнаружили игорные столы, фишки, карты, песочные часы. По данному делу задержали восьмерых человек. Супруга Виктора Бута говорит, что они с мужем купили квартиру после развала СССР в начале 90-х годов XX века. В скором времени помещение передали в пользование брату «оружейного барона». Сергея Бута не беспокоили полицейские, родственник арестанта уехал по делам и не понимает, что сейчас происходит в московской квартирой.

Летом прошлого года Виктору Буту добавили 15 дней к общему сроку за общение с российским журналистом. Заключенному запретили пользоваться телефоном. В январе арестант заболел респираторным недугом. В 2008 году Бута задержали в Таиланде по просьбе представителей США. Российского бизнесмена обвинили в незаконной торговле оружием.
Домбровский Сергей
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