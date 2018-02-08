15-летнюю фанатку Дианы Шурыгиной напоили водкой и изнасиловали на дне рождения друга

15-летняя Ангелина Лебедева стала героиней передачи «Прямой эфир». Она отпросилась у родителей на празднование дня рождения друга, где её напоили водкой и изнасиловали. Андрей Малахов уже сталкивался с подобной историей в своих передачах год назад, когда в «Пусть говорят» пригласил Диану Шурыгину из Ульяновска, которую изнасиловали на дне рождения.

Девочка отправилась на день рождения к другу, но в назначенное время так и не вернулась домой. Мать отправилась на поиски и обнаружила полураздетую дочь в заснеженном поле в 20-градусный мороз. После этого родители написали заявление в полицию. 8 февраля вышла передача «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», где Андрей Малахов рассказал историю об изнасиловании 15-летней Ангелины. Когда мать нашла девочку, она не шевелилась. Её отвезли в больницу, где её откачали и взяли показания.

Сейчас Ангелине 16 лет, и она с тяжестью вспоминает те события, которые произошли 28 января 2017 года. Она пришла в студию «Прямого эфира» и призналась, что над ней надругалась компания её лучшей подруги. Подобная история была у Дианы Шурыгиной, которую также сделал знаменитой Андрей Малахов. Большим отличием является внешность и поведение жертвы изнасилования. Диана в «Пусть говорят» предстала в образе смелой и дерзкой девушки, которая вела развратный образ жизни, что и стало причиной изнасилования. В студию даже пришли те же гости, что и на рассмотрение дела об изнасиловании Шурыгиной: Диана Пегас, Рома Жёлудь, а также ряд психологов и актёров из России. Сама же Ангелина Лебедева состоит в фан-клубах Дианы Шурыгиной. Это она объяснила тем, что хотела найти способ добиться справедливости. Общественность посчитала, что инцидент девушки из Ульяновска послужил плохим примером для многих подростков.

Вещий Олег

16-летняя Ангелина пришла в студию в слезах и боялась вообще рассказывать о случившемся. Она всё же призналась, что её подруга Даша позвала на день рождения к другу. На праздновании ей стали предлагать пить водку. Подруга в это время была уже полностью пьяной. Насильником оказался некий парень по имени Егор. Он вместе со своим другом заливал водку в рот девушке. После празднования группа подростков поделилась на две группы. Часть пошла относить пьяную Дашу, а вторая половина – Ангелину. Её несли трое ребят. Егор остался с ней и начал раздевать, применяя силу.В студии «Прямого эфира» подростки стали рассказывать, что «жертва изнасилования» самостоятельно пила водку в 15 лет и потом начала лезть к парням. Уже более года ведется расследование дела, но пока, по словам семьи Лебедевой, это безуспешно.