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| | В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина

В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина

Вчера, 18:24
8 февраля в Москве на станции «Щерибнка» Курского направления МЖД за полтора часа до полудня под колеса поезда попали мужчина и женщина. Граждане получили повреждения несовместимые с жизнью. Информацию об инциденте распространяют столичные СМИ.

В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина

 

В результате выяснения всех обстоятельств случившегося, полицейские сделали вывод о том, что погибшие переходили железную дорогу в неположенном месте. В итоге машинист электрички пытался остановить движущийся поезд, но сделать этого моментально не удалось, так как на нашей планете действуют законы физики и существует такое понятие, как тормозной путь.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать правила, быть внимательными на проезжей части, переходить железную дорогу строго в положенном месте, иначе всё может завершиться трагедией. Пару сбил поезд сообщением Москва-Серпухов.
Домбровский Сергей
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