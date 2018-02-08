В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина

8 февраля в Москве на станции «Щерибнка» Курского направления МЖД за полтора часа до полудня под колеса поезда попали мужчина и женщина. Граждане получили повреждения несовместимые с жизнью. Информацию об инциденте распространяют столичные СМИ.

Домбровский Сергей

В результате выяснения всех обстоятельств случившегося, полицейские сделали вывод о том, что погибшие переходили железную дорогу в неположенном месте. В итоге машинист электрички пытался остановить движущийся поезд, но сделать этого моментально не удалось, так как на нашей планете действуют законы физики и существует такое понятие, как тормозной путь.Стражи порядка настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать правила, быть внимательными на проезжей части, переходить железную дорогу строго в положенном месте, иначе всё может завершиться трагедией. Пару сбил поезд сообщением Москва-Серпухов.