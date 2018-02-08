В Южной Корее полицейский заставлял подчиненных смотреть порно на работе

Полицейский Ким провинции Кенсан-Пукто, Южная Корея, обвиняется в принуждении 100 подчиненных к просмотру фильмов для взрослых. Об этом проинформировали местные издания.

Виктория Озерова

В центре по защите прав военнослужащих сообщили об инциденте в одном из участков провинции Кенсан-Пукто. Правоохранитель по имени Ким при любом удобном случае просматривал порно прямо на работе. Это случалось во время поездок в автобусе на вызов, а также в свободное время в участке. При этом он принуждал еще 100 своих коллег к просмотру вместе с ним данных порнофильмов. Нарушения продолжались с начала лета по сентябрь прошедшего года. Затем офицеры полиции начали подавать жалобы на своего начальника.Пока неизвестно, что послужило причиной такого поведения офицера Кима. Последовали официальные обвинения и наказание после жалоб или нет, также не уточняется.