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| | В Южной Корее полицейский заставлял подчиненных смотреть порно на работе

В Южной Корее полицейский заставлял подчиненных смотреть порно на работе

Сегодня, 15:22
Полицейский Ким провинции Кенсан-Пукто, Южная Корея, обвиняется в принуждении 100 подчиненных к просмотру фильмов для взрослых. Об этом проинформировали местные издания.

В Южной Корее полицейский заставлял подчиненных смотреть порно на работе

 

В центре по защите прав военнослужащих сообщили об инциденте в одном из участков провинции Кенсан-Пукто. Правоохранитель по имени Ким при любом удобном случае просматривал порно прямо на работе. Это случалось во время поездок в автобусе на вызов, а также в свободное время в участке. При этом он принуждал еще 100 своих коллег к просмотру вместе с ним данных порнофильмов. Нарушения продолжались с начала лета по сентябрь прошедшего года. Затем офицеры полиции начали подавать жалобы на своего начальника.

Пока неизвестно, что послужило причиной такого поведения офицера Кима. Последовали официальные обвинения и наказание после жалоб или нет, также не уточняется.
Виктория Озерова
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